Зеленський прибув на репетицію інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський прибув на репитицію інавгурації, передає кореспондент УНН.
Так, Зеленський прибув у Верховну Раду України для проведення репетиції інавгурації сьогодні, 19 травня.
Зазначимо, репетиція триває, зокрема, навколо Верховної Ради України встановили огорожу, а зі сторони входу - металошукачі. Також встановлено великі екрани для глядачів.
Периметр біля Верховної Ради та входу у Маріїнський палац оточила поліція та Націоналтна гвардія України.
Крім того, на периметрі до завтрашнього ранку обмежили прохід. Журналістів також не пустили на територію.
Раніше було невідомо, чи буде присутнім на репетиції Володимир Зеленський.
Нагадаємо, процедура інавгурації новообраного президента України відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.