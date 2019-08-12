Зеленский представил нового председателя Житомирской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область представил нового председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко, передает корреспондент УНН.
"Давайте с приятного. Позвольте мне представить нового председателя Житомирской областной государственной администрации Бунечко Виталия Ивановича. Я вас поздравляю", - сказал Зеленский.
Он предоставил слово Бунечко, который поблагодарил Президента и Офис Президента за назначение.
"Я вижу, что мы Житомирскую область будем развивать дальше, закончим децентрализацию", - сказал он, добавив, что обладминистрация отойдет от бюрократии и уничтожит коррупцию, а также станет ближе к общественности.
Напомним, 24 июня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Гундича с должности председателя Житомирской областной государственной администрации "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".