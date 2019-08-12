Зеленський представив нового голову Житомирської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Житомирську область представив нового голову Житомирської облдержадміністрації Віталія Бунечка, передає кореспондент УНН.
"Давайте з приємного. Дозвольте мені представити нового голову Житомирської обласної державної адміністрації Бунечка Віталія Івановича. Я вас вітаю", - сказав Зеленський.
Він надав слово Бунечку, який подякував Президенту й Офісу Президента за призначення.
"Я бачу, що ми Житомирщину будемо розвивати далі, закінчимо децентралізацію", - сказав він, додавши, що обладміністрація відійде від бюрократії та знищить корупцію, а також стане ближчою до громадськості.
Нагадаємо, 24 червня Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Гундича з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".