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Президент объяснил, почему собрал пресс-конференцию на территории "Антонова"

Киев • УНН

 • 28672 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимира Зеленского объяснил, почему собрал пресс-конференцию на территории ГП “Антонов”, проведя аналогию между развитием Украины и тремя самолетами, передает корреспондент УНН.

Президент объяснил, почему собрал пресс-конференцию на территории "Антонова"

Цитата

“Почему мы здесь? Несколько слов об этом хотел бы вам сказать, от души, от сердца, я об этом думаю. Почему мы здесь? Вы знаете мы находимся на территории легендарного завода „Антонов“. И почему мы здесь ответ на этот вопрос — это философия моя личная, как Президента Украины — это ответ на вопрос, что было сделано за эти два года, как я вижу будущее нашей любимой Украины”, — сказал Зеленский.

Он отметил, что позади него находится самолет “Руслан”.

“Позади меня находится наш украинский самолет „Руслан“, последний раз мы строили такой самолет уже в независимой Украине в 1994 году, это закончили строительство такого самолета. Справа от нас находится, это символично звучит, но я думаю, и трагично, справа от меня недостроенная „Мрия Украина“. Это так звучит и в этом много смысла. А слева, новый физюляж который мы начали строить 5 месяцев назад, новый фюзеляж АН-178, один из трех самолетов, впервые за 30 лет независимости государство заказало „Антонову“ для нашей украинской, современной, мощной армии. И в этом мне кажется все содержание моего видения Украины и того, что у нас происходит. Мы должны помнить о прошлом, понимать в каком состоянии мы сегодня находимся и что мы будем делать. Думать и строить будущее, строить нашу независимость, строить нашу Украину”, — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что вопрос даже не в том, чтобы достроить самолет “Мрия”, а построить действительно страну грез.

“Поднять нашу страну очень высоко вверх, как поднимается Антонов, чтобы она была на высоте других мощных, демократических, цивилизованных государств. Поэтому мое видение, понятно, что мы будем строить страну, мы сейчас уже и делаем, но в широком смысле этого слова. Строить, достраивать, а иногда некоторые отрасли начинать к сожалению с нуля”, — отметил Зеленский.

Дополнение

Сегодня в Киеве началась пресс-конференция по итогам двух лет деятельности на посту Президента Украины Владимира Зеленского. Местом проведения мероприятия в этот раз избрана территория ГП “Антонов”.

Пресс-конференция началась в 12:00 и продлится до 2,5 часов — по крайней мере, так пообещал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.

Он же и озвучил главные темы мероприятия.

Так, ожидается, что Глава государства подведет итоги двух лет работы; проанализирует результаты реформ; определит дальнейшие направления развития Украины.

Также вероятно Зеленский приоткроет завесу тайны над празднованием 30-й годовщины Независимости Украины.

Напомним, что предыдущие меры модерировала Юлия Мендель, недавно оставившая должность прессекретар.

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