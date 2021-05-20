Президент пояснив, чому зібрав прес-конференцію на території "Антонова"

Цитата

“Чому ми тут? Декілька слів про це хотів би вам сказати, від душі, від серця, що я про це думаю. Чому ми тут? Ви знаєте ми знаходимось на території легендарного заводу „Антонов“. І чому ми тут відповідь на це питання — це є філософія моя особиста, як Президента України — це відповідь на питання, що було зроблено за ці два роки, як я бачу майбутнє нашої улюбленої України”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що позаду нього знаходиться літак “Руслан”.

“Позаду мене знаходиться наш український літак „Руслан“, останній раз ми будували такий літак вже в Незалежній Україні у 1994 році, це закінчили будівництво такого літаку. Справа від нас знаходиться, це символічно звучить, але я думаю, і трагічно, праворуч від мене недобудована „Мрія Україна“. Це так звучить і в цьому багато змісту. А зліва, новий фізюляж який ми почали будувати 5 місяців тому, новий фюзеляж АН-178, один із трьох літаків, який вперше за 30 років незалежності держава замовила „Антонову“ для нашої української, сучасної, потужної армії. І в цьому мені здається весь зміст мого бачення України та того, що у нас відбувається. Ми повинні пам’ятати про минуле, розуміти те в якому стані ми сьогодні знаходимось та що ми будемо робити. Думати та будувати майбутнє, будувати нашу незалежність, будувати нашу Україну”, — розповів Зеленський.

Президент зауважив, що питання навіть не в тому, щоб добудувати літак “Мрія”, а побудувати дійсно країну мрій.

“Підняти нашу країну дуже високо вгору, як підіймається Антонов, щоб вона була на висоті інших потужних, демократичних, цивілізованих держав. Тому моє бачення, зрозуміло, що ми будемо будувати країну, що ми зараз вже й робимо, але в широкому сенсі цього слова. Будувати, добудовувати, а іноді деякі галузі починати на жаль з нуля”, — зазначив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні у Києві розпочалася пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.

Пресконференція розпочалася о 12:00 і триватиме до 2,5 години — принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.

Він же і озвучив головні теми заходу.

Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.

Також ймовірно Зеленський привідкриє завісу таємниці над святкуванням 30-ї річниці Незалежності України.

Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.