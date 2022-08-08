Зеленский: нужны новые санкции против рф из-за создания угроз ядерной катастрофы

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"Активно информируем мир о российском ядерном шантаже – об обстрелах и минировании объектов Запорожской АЭС. Уже есть ответные реакции международного сообщества. Но нужно ускорять ответные действия. россия не будет считаться с словами и беспокойствами. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угроз ядерной катастрофы", - сказал он.

Зеленский отметил, что мир не должен забывать о Чернобыле и помнить, что Запорожская АЭС – самая большая в Европе.

"Чернобыльская катастрофа – это взрыв в одном реакторе, Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков", - подчеркнул президент Украины.

Дополнение

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов на Запорожской АЭС остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Также высока пожарная опасность.

Кроме того, российские оккупанты уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф генерал-майор валерий васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что "здесь будет или русская земля, или выжженная пустыня".