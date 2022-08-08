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Зеленський: потрібні нові санкції проти рф через створення загрози ядерної катастрофи

Зеленський: потрібні нові санкції проти рф через створення загрози ядерної катастрофи

Київ • УНН

 • 138244 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібні нові санкції проти держави-терориста та всієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Про це пише УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

Цитата

"Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж – про обстріли та мінування об’єктів Запорізької АЕС. Вже є відповідні реакції міжнародної спільноти. Але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. росія не зважатиме на слова й занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста та всієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи", - сказав він.

Зеленський зазначив, що світ не має забувати про Чорнобиль і памʼятати, що Запорізька АЕС – найбільша у Європі.

"Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі, Запорізька АЕС – це шість енергоблоків", - наголосив президент України.

Доповнення

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів на Запорізькій АЕС залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Також високою є пожежна небезпека.

Окрім того, російські окупанти вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-майор валерій васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що "тут будет или русская земля, или выжженная пустыня".

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