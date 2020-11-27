Зеленский присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ "Южное" посмертно

“За выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Дегтяреву Александру Викторовичу — генеральному директору государственного предприятия „Конструкторское бюро „Южное“ имени М.К. Янгеля“ (посмертно)”, — говорится в тексте указа.

Напомним, в Днепропетровской области простились с гендиректором КБ “Южное” Александром Дегтяревым, который накануне умер от коронавируса. На похороны приезжал и президент Украины Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал УНН, генеральный директор Конструкторского бюро “Южное” Александр Дегтярев умер от коронавируса.