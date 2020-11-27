Зеленский присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ "Южное" посмертно
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ “Южное” Александру Дегтяреву, умершему от коронавируса, посмертно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Президента № 518/2020.
“За выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Дегтяреву Александру Викторовичу — генеральному директору государственного предприятия „Конструкторское бюро „Южное“ имени М.К. Янгеля“ (посмертно)”, — говорится в тексте указа.
Напомним, в Днепропетровской области простились с гендиректором КБ “Южное” Александром Дегтяревым, который накануне умер от коронавируса. На похороны приезжал и президент Украины Владимир Зеленский.
Как ранее сообщал УНН, генеральный директор Конструкторского бюро “Южное” Александр Дегтярев умер от коронавируса.