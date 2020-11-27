Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ “Південне” Олександру Дегтяреву, який помер від коронавірусу, посмертно. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ Президента № 518/2020.
“За визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Дегтяреву Олександру Вікторовичу — генеральному директору державного підприємства „Конструкторське бюро „Південне“ імені М.К.Янгеля“ (посмертно)”, — йдеться у тексті указу.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині попрощалися із гендиректором КБ “Південне” Олександром Дегтяревим, який напередодні помер від коронавірусу. На похорони приїжджав і Президент України Володимир Зеленський.
Як раніше повідомляв УНН, генеральний директор Конструкторського бюро “Південне” Олександр Дегтярев помер від коронавірусу.