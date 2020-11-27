Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" посмертно

“За визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Дегтяреву Олександру Вікторовичу — генеральному директору державного підприємства „Конструкторське бюро „Південне“ імені М.К.Янгеля“ (посмертно)”, — йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині попрощалися із гендиректором КБ “Південне” Олександром Дегтяревим, який напередодні помер від коронавірусу. На похорони приїжджав і Президент України Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляв УНН, генеральний директор Конструкторського бюро “Південне” Олександр Дегтярев помер від коронавірусу.