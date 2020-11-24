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Гендиректор КБ “Південне” помер від COVID-19

Гендиректор КБ “Південне” помер від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Генеральний директор Конструкторського бюро “Південне” Олександр Дегтярев помер від коронавірусу. Про це повідомили у пресслужбі ОФіс Президента, передає УНН.

"Ще одна втрата. Ще один біль. Сьогодні зловісний ковід забрав ще одного українця — Олександра Дегтярева, генерального директора КБ “Південне”, - повідомили в ОП.

В Офісі Президента зауважили, що він — один з найбільш досвідчених фахівців нашої аерокосмічної галузі. "Він розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі. Йому вдавалося це навіть тоді, коли егоїзм українських політиків заважав побачити хоча б щось, крім їхньої власної вигоди", - зазначиили в ОП.

"Наша держава обов’язково відновить увесь свій потенціал. Це — наш обов’язок перед тими, хто бачив і боровся за технологічну й сучасну Україну. І це та сама велика мрія, заради якої жив генеральний директор Конструкторського бюро “Південне” Олександр Дегтярев. Щирі співчуття родині, близьким та Україні", - підсумували в Офісі Президента.

Довідка: Олександр Вікторович Дегтярев - академік НАН України, генеральний директор ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" з 2018 року. Був направлений на роботу в КБ "Південне", де і працював по теперішній час, після закінчення інституту в 1975 році.

Нагадаємо, в Україні на ранок 24 листопада зафіксовано вже майже 648 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей – 299 358, летальних випадків – 11 263. Приріст за добу - понад 12 тисяч, зростання у порівнянні з показником днем раніше.

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