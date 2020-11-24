Гендиректор КБ "Южное" умер от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.
"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное", - сообщили в ОП.
В Офисе Президента отметили, что он - один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. "Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды", - указали в ОП.
"Наше государство обязательно восстановит весь свой потенциал. Это - наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украине", - подытожили в Офисе Президента.
Справка: Александр Викторович Дегтярев - академик НАН Украины, генеральный директор ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" з 2018 года. Был направлен на работу в КБ "Южное", где и работал по настоящее время, после окончания института в 1975 году.
Напомним, в Украине на утро 24 ноября зафиксировано уже почти 648 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровело людей - 299 358, летальных исходов - 11 263. Прирост за сутки - более 12 000, рост по сравнению с показателем днем ранее.