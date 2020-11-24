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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26895 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84699 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102255 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Гендиректор КБ "Южное" умер от COVID-19

Гендиректор КБ "Южное" умер от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 26591 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное", - сообщили в ОП.

В Офисе Президента отметили, что он - один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. "Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды", - указали в ОП.

"Наше государство обязательно восстановит весь свой потенциал. Это - наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украине", - подытожили в Офисе Президента.

Справка: Александр Викторович Дегтярев - академик НАН Украины, генеральный директор ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" з 2018 года. Был направлен на работу в КБ "Южное", где и работал по настоящее время, после окончания института в 1975 году. 

Напомним, в Украине на утро 24 ноября зафиксировано уже почти 648 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровело людей - 299 358, летальных исходов - 11 263. Прирост за сутки - более 12 000, рост по сравнению с показателем днем ранее.

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