Зеленский поговорил с Дудой: обсудили ожидания от саммита НАТО

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“Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой.

Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов Альянса по гарантиям безопасности для Украины”, - говорится в сообщении.

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Также Зеленский поблагодарил Дуду за мощную оборонную поддержку со стороны Польши.

Кроме того, президенты еще обсудили также дальнейшие первоочередные потребности для фронта.