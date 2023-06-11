Зеленский поговорил с Дудой: обсудили ожидания от саммита НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, обсудили ожидания от саммита альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.
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“Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой.
Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов Альянса по гарантиям безопасности для Украины”, - говорится в сообщении.
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Также Зеленский поблагодарил Дуду за мощную оборонную поддержку со стороны Польши.
Кроме того, президенты еще обсудили также дальнейшие первоочередные потребности для фронта.