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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Зеленский поговорил с Дудой: обсудили ожидания от саммита НАТО

Киев • УНН

 • 795844 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, обсудили ожидания от саммита альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Зеленский поговорил с Дудой: обсудили ожидания от саммита НАТО

Цитата 

“Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой. 

Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов Альянса по гарантиям безопасности для Украины”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Также Зеленский поблагодарил Дуду за мощную оборонную поддержку со стороны Польши. 

Кроме того, президенты еще обсудили также дальнейшие первоочередные потребности для фронта. 

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