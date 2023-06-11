Зеленський поговорив з Дудою: обговорили очікування від саміту НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, обговорили очікування від саміту альянсу у Вільнюсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Зеленського.
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“Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою.
Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України”, - йдеться у повідомленні.
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Також Зеленський подякував Дуді за потужну оборонну підтримку з боку Польщі.
Окрім того, президенти ще обговорили також подальші першочергові потреби для фронту.