Зеленский планирует посетить Литву для участия в Конференции по вопросам реформ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в этом году планирует посетить Вильнюс для участия в Конференции по вопросам реформ в Украине. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на пресс служба ОПУ.
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"Продолжается подготовка четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине, что из-за пандемии коронавируса была перенесена с 2020-го на 2021. Мероприятие в Вильнюсе планирует посетить Президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.
Детали
По словам заместителя руководителя Офиса Главы государства Игоря Жовквы, Украина надеется, что конференция состоится в этом году.
"Украинское правительство и Офис Президента уже работают над этим. Глава государства с удовольствием приедет в Литву, чтобы обсудить прогресс в украинских реформах и поддержку Украины со стороны европейских партнеров", - отметил он.
По словам Жовквы, в последние полтора года Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах, в частности недавно Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил усилия Главы Украинского государства в судебной и банковской реформах, а также в агропромышленном секторе.
"Мы рассчитываем на справедливую оценку процесса. И мы рассчитываем на помощь Украине продолжить этот путь реформ", - подчеркнул он.
Добавим
Заместитель руководителя Офиса Президента также акцентировал внимание на процессе евроатлантической интеграции Украины. Он напомнил, что Украинское государство получило статус партнера НАТО с расширенными возможностями и ставит вопрос о предоставлении Плана действий по членству в Альянсе.
"Мы понимаем, что должны сделать "домашнее задание", включительно с реформами в сфере безопасности и военном секторе Украины. Мы работаем над этим", - сказал Жовква.
Также проводится работа по углублению интеграции Украины с Европейским Союзом.
"Многое зависит от Украины, но не все. Мы будем работать над своим "домашним заданием", но мы действительно рассчитываем на поддержку Брюсселя и государств - членов ЕС. И здесь, кстати, роль Литвы очень важна, потому что я надеюсь, что Литва имеет единодушную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.
Напомним
Еще в 2019 году Зеленский анонсировал Четвертую конференцию по вопросам реформ Украины в Литве.
Напомним, в феврале этого года новый министр иностранных дел Литвы впервые прибыл в Украину.