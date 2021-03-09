Зеленський планує відвідати Литву для участі у Конференції з питань реформ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський цього року планує відвідати Вільнюс для участі у Конференції з питань реформ в Україні. Про це повідомив заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
Цитата
“Триває підготовка четвертої Конференції з питань реформ в Україні, яка через пандемію коронавірусу була перенесена з 2020-го на 2021 рік. Захід у Вільнюсі планує відвідати Президент Володимир Зеленський”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За словами заступника керівника Офісу Глави держави Ігоря Жовква, Україна сподівається, що конференція відбудеться цьогоріч.
“Український уряд та Офіс Президента вже працюють над цим. Глава держави із задоволенням приїде до Литви, щоб обговорити поступ в українських реформах та підтримку України з боку європейських партнерів”, — зазначив він.
За словами Жовкви, в останні півтора року Україна продемонструвала значний прогрес у реформах, зокрема нещодавно Президент Європейської ради Шарль Мішель відзначив зусилля Глави Української держави в судовій та банківській реформах, а також в агропромисловому секторі.
“Ми розраховуємо на справедливу оцінку процесу. І ми розраховуємо на допомогу Україні продовжити цей шлях реформ”, — наголосив він.
Додамо
Заступник керівника Офісу Президента також акцентував увагу на процесі євроатлантичної інтеграції України. Він нагадав, що Українська держава отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями та порушує питання про надання Плану дій щодо членства в Альянсі.
“Ми розуміємо, що маємо зробити „домашнє завдання“, включно з реформами в безпековому та військовому секторі України. Ми працюємо над цим”, — сказав Жовква.
Також проводиться робота для поглиблення інтеграції України з Європейським Союзом.
“Багато залежить від України, але не все. Ми будемо працювати над своїм „домашнім завданням“, але ми дійсно розраховуємо на підтримку Брюсселя та держав — членів ЄС. І тут, до речі, роль Литви дуже важлива, бо я сподіваюся, що Литва має одностайну підтримку членства України в ЄС та НАТО”, — зауважив заступник керівника Офісу Президента.
Нагадаємо
Ще у 2019 році Зеленський анонсував Четверту конференцію з питань реформ України в Литві.
Нагадаємо, в лютому цього року новий міністр закордонних справ Литви вперше прибув в Україну.