Зеленський анонсував Четверту конференцію з питань реформ України в Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Наступного року Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у конференції з питань реформ України, що відбудеться в Литві. Про це глава держави сказав у Вільнюсі під час спільної пресконференції з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою, передає кореспондент УНН.
“Наступного року Литовська Республіка прийматиме масштабний міжнародний захід — Четверта конференція з питань реформ України. Радий повідомити, що дата проведення конференції узгоджена — це 7 липня 2020 року. На запрошення президента Науседи я планую особисто взяти участь у цій важливій події для нашої країни”, — сказав Зеленський.
Науседа в свою чергу зазначив, що конференція пройде у Вільнюсі.
“Я думаю, це буде одна з найбільш важливих конференцій — не тому, що вона пройде в Литві, а саме тому, що вона дозволить вам, пане Зеленський, на цьому міжнародному рівні сказати про ті реформи, які вже проходять у вашій країні. Це дозволить інвесторам, фінансовим донорам, допомогти у майбутньому”, — сказав литовський президент.
Як писав УНН, Зеленський повідомив, до якого часу мають діяти санкції проти РФ.