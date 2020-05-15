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Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Киев • УНН

 • 39102 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

"Документом вводится ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время установленного Кабинетом министров Украины карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены", - говорится в сообщении.

Так, закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью. Министерство здравоохранения Украины должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

"Закон дает право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории, с учетом ограничений в отношении такого привлечения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, правительство и Минздрав должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровнях; обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала; проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств.

Напомним, 7 мая Рада приняла на внеочередном заседании закон об усиленном тестировании на COVID-19.

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