Зеленський підписав закон щодо посиленого тестування на COVID-19

"Документом запроваджується низка змін до законодавства, які діятимуть під час встановленого Кабінетом міністрів України карантину та ще протягом двох місяців з моменту його скасування", - йдеться в повідомленні.

Так, закон передбачає обов’язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх осіб з ознаками коронавірусної хвороби, а також тих, хто контактував з хворими на COVID-19. Крім того, обов’язкове тестування поширюється на медиків, які працюють у медзакладах з такими хворими, працівників Національної поліції, Національної гвардії та інших працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів, незалежно від того, чи мали вони контакт з хворим на коронавірусну хворобу. Міністерство охорони здоров’я України повинно регулярно оновлювати алгоритм тестування з узгодженням з рекомендаціями ВООЗ та Центру з контролю та профілактики захворювань США.

"Закон надає право залучати на волонтерських засадах до протидії поширенню коронавірусу лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії, з урахуванням обмежень щодо такого залучення", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, уряд та МОЗ повинні оприлюднювати на офіційному веб-сайті інформацію щодо результатів тестування та кількості тестів, проведених на амбулаторному та стаціонарному рівнях; забезпеченості закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення; кількості та кваліфікації залученого до боротьби з COVID-19 медичного персоналу; проведення закупівель, отримання та розподілу лікарських засобів.

Нагадаємо, 7 травня Рада ухвалила на позачерговому засіданні закон щодо посиленого тестування на COVID-19.