Зеленский подписал указы о награждении наших защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении наших защитников. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении, передает УНН.
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“Подписал сегодня вечером (9 января — ред.) указы о награждении наших воинов. Государственными наградами отмечены 573 бойцы. Из них 283 — посмертно. Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину!”, — сказал он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря отметил государственными наградами 95 украинских защитников.