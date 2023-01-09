Зеленський підписав укази про нагородження наших захисників

Цитата

“Підписав сьогодні ввечері (9 січня — ред.) укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 573 бійці. З них 283 — посмертно. Вічна пам’ять кожному й кожній, хто віддав своє життя за Україну!”, — сказав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня відзначив державними нагородами 95 українських захисників.