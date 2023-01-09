Зеленський підписав укази про нагородження наших захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження наших захисників. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні, передає УНН.
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“Підписав сьогодні ввечері (9 січня — ред.) укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 573 бійці. З них 283 — посмертно. Вічна пам’ять кожному й кожній, хто віддав своє життя за Україну!”, — сказав він.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 30 грудня відзначив державними нагородами 95 українських захисників.