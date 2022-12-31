Президент нагородив орденами і медалями 95 захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 30 грудня відзначив державними нагородами 95 українських захисників. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний указ №903/2022 президента.
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Зеленський нагородив чотирьох захисників орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, п’ятьох — орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, п’ятьох — орденом “За мужність” ІІ ступеня, 17 — орденом “За мужність” ІІІ ступеня, двох — орденом Данила Галицького.
32 військовослужбовців Зеленський відзначив медаллю “За військову службу Україні”, чотирьох — медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня, а 26 захисників — медаллю “Захиснику Вітчизни”.
Нагадаємо
Зеленський підписав закон про утвердження української національної ідентичності.