Президент наградил орденами и медалями 95 защитников Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря отметил государственными наградами 95 украинских защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ №903/2022 президента.
Детали
Зеленский наградил четырех защитников орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени, пять — орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, пять — орденом “За мужество” II степени, 17 — орденом “За мужество” ІІІ степени, двух — орденом Даниила Галицкого.
32 военнослужащих Зеленский отметил медалью “За военную службу Украины”, четырех — медалью “За безупречную службу” ІІІ степени, а 26 защитников — медалью “Защитнику Отечества”.
Напомним
Зеленский подписал закон об утверждении украинской национальной идентичности.