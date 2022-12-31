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Президент наградил орденами и медалями 95 защитников Украины

Президент наградил орденами и медалями 95 защитников Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря отметил государственными наградами 95 украинских защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ №903/2022 президента.

Детали

Зеленский наградил четырех защитников орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени, пять — орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, пять — орденом “За мужество” II степени, 17 — орденом “За мужество” ІІІ степени, двух — орденом Даниила Галицкого.

32 военнослужащих Зеленский отметил медалью “За военную службу Украины”, четырех — медалью “За безупречную службу” ІІІ степени, а 26 защитников — медалью “Защитнику Отечества”.

Напомним 

Зеленский подписал закон об утверждении украинской национальной идентичности.

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