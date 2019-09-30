Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с должности секретаря СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе №724/2019 от 30 сентября 2019 года, передает УНН.
"Уволить Данилюка Александра Александровича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.
Напомним, в Офисе Президента Украины 27 сентября сообщило, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.
Данилюк подтвердил информацию относительно заявления об отставке.