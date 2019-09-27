Олександр Данилюк написав заяву про звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Офісу президента України.
“Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я Президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН”, — вказано у повідомленні.
Також в Офісі президента додали, що: “Президент розгляне її після повернення до Києва”.
Як писав УНН раніше, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook іронічно відреагував на інформацію про власне звільнення з посади.