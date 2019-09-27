Данилюк іронічно відреагував на інформацію про власну відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook іронічно відреагував на інформацію про власне звільнення з посади, передає УНН.
Так, на своїй сторінці секретар РНБО поділився посиланням на новину про його ймовірне звільнення.
“Є ще ідеї щодо працевлаштування?”, — підписав він новину, додавши смайлик.
Зазначимо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Данилюк написав заяву на звільнення з посади, тому що має намір стати послом України у Великобританії або США.
Як повідомляв УНН, раніше з’явилась інформація про те, що керівник Офісу Президента України Андрій Богдан написав заяву на звільнення з посади.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що “всі ключові люди, які зі мною прийшли” домовилися з самого початку написати заяви на звільнення.