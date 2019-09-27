Данилюк иронично отреагировал на информацию о своей отставке

Так, на своей странице секретарь СНБО поделился ссылкой на новость о его возможном увольнении.

“Есть еще идеи относительно трудоустройства?”, — подписал он новость, добавив смайлик.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Данилюк написал заявление на увольнение с должности, потому что намерен стать послом Украины в Великобритании или США.

Как сообщал УНН, ранее появилась информация о том, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан написал заявление на увольнение с должности.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “все ключевые люди, которые со мной пришли” договорились с самого начала написать заявления на увольнение.