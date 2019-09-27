Александр Данилюк написал заявление об увольнении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Офиса президента Украины.
“Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя Президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН”, — указано в сообщении.
Также в Офисе президента добавили, что: “Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев”.
Как писал УНН ранее, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк на своей странице в Facebook иронично отреагировал на информацию об уходе с должности.