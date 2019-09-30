Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади секретаря РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №724/2019 від 30 вересня 2019 року, передає УНН.
"Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у документі.
Нагадаємо, в Офісі Президента України 27 вересня повідомили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади.
Данилюк підтвердив інформацію щодо заяви про відставку.