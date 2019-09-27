Данилюк підтвердив інформацію щодо заяви про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Олександр Данилюк підтвердив інформацію щодо заяви про свою відставку з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України, вказавши, що лишається на роботі до рішення Президента. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Лишаюся на роботі до рішення Президента", - вказав Данилюк.
Нагадаємо, в Офісі Президента України 27 вересня повідомили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади.
Раніше сьогодні Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook іронічно відреагував на інформацію про власне звільнення з посади.