Данилюк подтвердил информацию относительно заявления об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Александр Данилюк подтвердил информацию относительно заявления о своей отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, указав, что остается на работе до решения Президента. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения Президента", - отметил Данилюк.
Напомним, в Офисе Президента Украины 27 сентября сообщили, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.
Ранее сегодня Александр Данилюк на своей странице в Facebook иронично отреагировал на информацию об уходе с должности.