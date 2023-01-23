Зеленский перечислил виды оружия, в котором сейчас больше всего нуждается Украина

Детали

Зеленский отметил, что Украине нужна защита на поле боя. Это артиллерия, РСЗО, важная бронетехника — БМП, БТР разного вида.

“Нужны танки — это вид той техники, которая у нас в дефиците, нечего скрывать. Дефицитными являются и снаряды к всему перечисленному. Это что касается сил на земле. Что касается неба... Нужны системы противовоздушной обороны, чтобы максимально защитить наше небо. Я здесь благодарен Германии за IRIS-T. Это хорошие системы, нам бы их побольше. Шольц обещал, поверим канцлеру. Будем ждать. И, конечно, NASAMS, Patriot... Очень хочется новой страницы в этой войне. Точнее, в защите. Это, конечно, самолёты. Хочется, чтобы контроля неба у россиян не было. Конечно, нужны ракеты дальнего действия. Чтобы они не били по нашим городам, а мы достать до них не можем. Это печально", - сказал он.

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