Зеленський перерахував види зброї, якої зараз найбільше потребує Україна

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Зеленський наголосив, що Україні потрібен захист на полі бою. Це артилерія, РСЗВ, важлива бронетехніка — БМП, БТР різного виду.

“Потрібні танки — це вид тієї техніки, яка у нас в дефіциті, нема чого приховувати. Дефіцитними є й снаряди до всього перерахованого. Це що стосується сил на землі. Що стосується неба... Потрібні системи протиповітряної оборони, щоб максимально захистити наше небо. Я тут вдячний Німеччині за IRIS-T. Це хороші системи, нам би їх побільше. Шольц обіцяв, повіримо канцлеру. Будемо чекати. І, звичайно, NASAMS, Patriot... Дуже хочеться нової сторінки в цій війні. Точніше в захисті. Це, звичайно, літаки. Хочеться, щоб контролю неба в росіян не було. Звичайно, потрібні ракети далекої дії. Щоб вони не били по наших містах, а ми дістати до них не можемо. Це сумно”, — сказав він.

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