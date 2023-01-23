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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Зеленський перерахував види зброї, якої зараз найбільше потребує Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD перерахував види зброї, якої наразі найбільше потребує Україна, зокрема очікує від Німеччини більше зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, передає УНН.

Зеленський перерахував види зброї, якої зараз найбільше потребує Україна

Деталі

Зеленський наголосив, що Україні потрібен захист на полі бою. Це артилерія, РСЗВ, важлива бронетехніка — БМП, БТР різного виду.

“Потрібні танки — це вид тієї техніки, яка у нас в дефіциті, нема чого приховувати. Дефіцитними є й снаряди до всього перерахованого. Це що стосується сил на землі. Що стосується неба... Потрібні системи протиповітряної оборони, щоб максимально захистити наше небо. Я тут вдячний Німеччині за IRIS-T. Це хороші системи, нам би їх побільше. Шольц обіцяв, повіримо канцлеру. Будемо чекати. І, звичайно, NASAMS, Patriot... Дуже хочеться нової сторінки в цій війні. Точніше в захисті. Це, звичайно, літаки. Хочеться, щоб контролю неба в росіян не було. Звичайно, потрібні ракети далекої дії. Щоб вони не били по наших містах, а ми дістати до них не можемо. Це сумно”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: новий наступ рф може бути на будь-якому напрямку

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