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Зеленский обсудил со спикером Конгресса США усиление санкций против рф и снижение потолка на российские нефть и газ

Киев • УНН

 • 542826 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Стороны обсудили необходимость усиления санкционного давления на рф, а также снижение ценового потолка на российские нефть и газ, пишет УНН.

Детали

Зеленский проинформировал о ходе боевых действий и о насущных оборонных потребностях Украины в бронетехнике, дальнобойном оружии и артиллерии, ПВО и авиации. Он также заверил, что Украина готова отчитываться о каждом долларе американской помощи.

Цитата

“Обсудили необходимость усиления санкционного давления на россию, снижение ценового потолка на российские нефть и газ. Пригласил Кевина Маккарти посетить Украину”, – говорится в Телеграм-канале Президента.

Дополнение

В Государственном департаменте США сообщили, что Украина сможет получить еще почти 5 миллиардов долларов помощи осенью.

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