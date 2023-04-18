Зеленский обсудил со спикером Конгресса США усиление санкций против рф и снижение потолка на российские нефть и газ

Детали

Зеленский проинформировал о ходе боевых действий и о насущных оборонных потребностях Украины в бронетехнике, дальнобойном оружии и артиллерии, ПВО и авиации. Он также заверил, что Украина готова отчитываться о каждом долларе американской помощи.

Цитата

“Обсудили необходимость усиления санкционного давления на россию, снижение ценового потолка на российские нефть и газ. Пригласил Кевина Маккарти посетить Украину”, – говорится в Телеграм-канале Президента.

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В Государственном департаменте США сообщили, что Украина сможет получить еще почти 5 миллиардов долларов помощи осенью.