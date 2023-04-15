США обіцяють ще близько 5 млрд дол. допомоги Україні у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна зможе отримати ще майже 5 мільярдів доларів допомоги восени, ідеться у заяві Державного департаменту США, пише УНН.
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"Сполучені Штати надали 18 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 мільярда доларів будуть доступні у вересні", - ідеться у повідомленні.
Це фінансування, разом із підтримкою ЄС, МВФ та інших, дозволяє уряду України, як вказують у Держдепартаменті,
"надавати життєво важливі послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією росії".
Нагадаємо
Україна отримає ще 5 млрд дол. допомоги від країн G7, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.