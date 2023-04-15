США обещают еще около 5 млрд долл. помощи Украине в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина сможет получить еще почти 5 миллиардов долларов помощи осенью, говорится в заявлении Государственного департамента США, пишет УНН.
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"Соединенные Штаты предоставили 18 миллиардов долларов бюджетной поддержки правительства Украины через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 4,9 миллиарда долларов будут доступны в сентябре", - говорится в сообщении.
Это финансирование, вместе с поддержкой ЕС, МВФ и других, позволяет правительству Украины, как указывают в Госдепартаменте, "предоставлять жизненно важные услуги своим гражданам, борясь с жестокой агрессией россии".
Напомним
Украина получит еще 5 млрд долл. помощи от стран G7, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.