США обещают еще около 5 млрд долл. помощи Украине в сентябре

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"Соединенные Штаты предоставили 18 миллиардов долларов бюджетной поддержки правительства Украины через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 4,9 миллиарда долларов будут доступны в сентябре", - говорится в сообщении.

Это финансирование, вместе с поддержкой ЕС, МВФ и других, позволяет правительству Украины, как указывают в Госдепартаменте, "предоставлять жизненно важные услуги своим гражданам, борясь с жестокой агрессией россии".

Напомним

Украина получит еще 5 млрд долл. помощи от стран G7, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.