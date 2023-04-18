Зеленський обговорив зі спікером Конгресу США посилення санкцій проти рф та зниження стелі на російські нафту та газ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Сторони обговорили необхідність посилення санкційного тиску на рф, а також зниження цінової стелі на російські нафту та газ, пише УНН.
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Зеленський поінформував про перебіг бойових дій і про нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній зброї та артилерії, ППО та авіації. Він також запевнив, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги.
Цитата
“Обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зниження цінової стелі на російські нафту та газ. Запросив Кевіна Маккарті відвідати Україну”, – йдеться в Телеграм-каналі Президента.
Доповнення
У Державному департаменті США повідомили, що Україна зможе отримати ще майже 5 мільярдів доларів допомоги восени.