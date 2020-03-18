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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109175 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 109803 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120668 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102722 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106627 просмотра

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5 марта, 08:02 • 107035 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131720 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил меры по противодействию коронавирусу с Дудой

Зеленский обсудил меры по противодействию коронавирусу с Дудой

Киев  •  УНН

 • 13764 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой телефонный разговор, основной темой которого стала координация усилий по предотвращению негативных последствий для граждан из-за распространения в мире пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Так, сообщается, что во время разговора Глава государства проинформировал о мерах, предпринимаемых Украиной.

Зеленский поблагодарил польского президента за предоставление медицинскими учреждениями Республики бесплатной помощи украинцам, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 в Польше.

В свою очередь Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.

Стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.

Как сообщал УНН, ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном вопросы борьбы с распространением коронавируса и экономического сотрудничества.

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