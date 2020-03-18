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Шмигаль обговорив з послом Китаю питання боротьби із поширенням коронавірусу

Шмигаль обговорив з послом Китаю питання боротьби із поширенням коронавірусу

Київ • УНН

 • 14974 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорили з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном питання боротьби із поширенням коронавірусу та економічного співробітництва. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

"Разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою зустрілися з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном. Обговорили питання економічного співробітництва та боротьби обох країн з поширенням коронавірусу", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що у такий час всі країни повинні стати однією родиною.

"Поділяємо думку пана посла, що під час світової глобальної проблеми всі країни повинні консолідуватися та стати однією родиною. Щиро вдячний китайській стороні за пропозицію надати Україні екстрену гуманітарну допомогу", - зауважує Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що також обговорювалася торгівельно-економічна співпраця між країнами.

"Обговорили також із паном Сяньжуном торгівельно-економічну співпрацю між країнами. Домовилися відновити роботу українсько-китайської міжурядової Комісії. Окремо хочу подякувати китайській стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - підсумував він.

Нагадаємо, у Києві на Хрещатику встановили прапори Італії та України на знак солідарності у боротьбі з коронавірусом.

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