Шмигаль обговорив з послом Китаю питання боротьби із поширенням коронавірусу

КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорили з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном питання боротьби із поширенням коронавірусу та економічного співробітництва. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.