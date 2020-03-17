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У Києві встановили прапори України та Італії у знак солідарності у боротьбі з коронавірусом

У Києві встановили прапори України та Італії у знак солідарності у боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

 • 73758 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Києві на Хрещатику встановили прапори Італії та України на знак солідарності у боротьбі з коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Сьогодні, коли увесь світ об’єднується навколо боротьби із новим коронавірусом, а найбільше від недуги у Європі страждає Італія, Київ висловлює свою підтримку Італійській Республіці", - зазначається у повідомленні.

Так, на знак солідарності у столиці встановили вздовж вулиці Хрещатик понад 100 Державних Прапорів України та Італії, висловлюючи свою підтримку у цей складний час, та на честь Дня об’єднання Італії, яке відзначають 17 березня.

"Об’єднавши наші спільні зусилля, знання, досвід та кращих фахівців, ми разом зупинимо цю хворобу! Вкотре закликаю неухильно дотримуватися правил особистої гігієни, уникати місць скупчення людей та за можливості залишатися вдома до покращення епідемічної ситуації. Це найкращий спосіб зупинити розповсюдження інфекції", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, на даний момент кількість хворих становить 23 073, загальна кількість тих, хто одужав становить 2 749 та 2 153 померлих.

Також повідомлялося, що в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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