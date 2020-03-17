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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103850 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106492 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108448 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107147 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116527 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101649 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105914 просмотра

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В Киеве установили флаги Украины и Италии в знак солидарности в борьбе с коронавирусом

В Киеве установили флаги Украины и Италии в знак солидарности в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 73757 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве на Крещатике установили флаги Италии и Украины в знак солидарности в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня, когда весь мир объединяется вокруг борьбы с новым коронавирусом, а больше всего от недуга в Европе страдает Италия, Киев выражает свою поддержку Итальянской Республике", - отмечается в сообщении.

Так, в знак солидарности в столице установили вдоль улицы Крещатик более 100 государственных флагов Украины и Италии, выражая свою поддержку в это сложное время, и в честь Дня объединения Италии, которое отмечают 17 марта.

"Объединив наши совместные усилия, знания, опыт и лучших специалистов, мы вместе остановим эту болезнь! Еще раз призываю неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, избегать мест скопления людей и по возможности оставаться дома до улучшения эпидемической ситуации. Это лучший способ остановить распространение инфекции", - сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Напомним, на данный момент количество больных составляет 23 073, общее количество тех, кто выздоровел составляет 2749 и 2153 умерших.

Также сообщалось, что в Украине на утро 17 марта лабораторно подтверждено семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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