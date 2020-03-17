В Киеве установили флаги Украины и Италии в знак солидарности в борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве на Крещатике установили флаги Италии и Украины в знак солидарности в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Сегодня, когда весь мир объединяется вокруг борьбы с новым коронавирусом, а больше всего от недуга в Европе страдает Италия, Киев выражает свою поддержку Итальянской Республике", - отмечается в сообщении.
Так, в знак солидарности в столице установили вдоль улицы Крещатик более 100 государственных флагов Украины и Италии, выражая свою поддержку в это сложное время, и в честь Дня объединения Италии, которое отмечают 17 марта.
"Объединив наши совместные усилия, знания, опыт и лучших специалистов, мы вместе остановим эту болезнь! Еще раз призываю неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, избегать мест скопления людей и по возможности оставаться дома до улучшения эпидемической ситуации. Это лучший способ остановить распространение инфекции", - сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Напомним, на данный момент количество больных составляет 23 073, общее количество тех, кто выздоровел составляет 2749 и 2153 умерших.
Также сообщалось, что в Украине на утро 17 марта лабораторно подтверждено семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.