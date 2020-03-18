Зеленський обговорив заходи з протидії коронавірусу з Дудою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою телефонну розмову, основною темою якої стала координація зусиль щодо запобігання негативним наслідкам для громадян через поширення у світі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
Так, повідомляється, що під час розмови Глава держави поінформував про заходи, яких вживає Україна.
Зеленський подякував польському президенту за надання медичними закладами Республіки безкоштовної допомоги українцям, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція COVID-19 у Польщі.
У свою чергу Дуда запевнив, що польська сторона зробить усе необхідне, щоб всі українські громадяни безперешкодно повернулися на батьківщину як транзитом із західноєвропейських країн через територію Польщі, так і з самої Польщі. Для цього буде використаний і залізничний, і повітряний транспорт.
Сторони домовилися у подальшому продовжити контакти на найвищому рівні.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорили з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном питання боротьби із поширенням коронавірусу та економічного співробітництва.