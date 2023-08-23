Зеленский обсудил с президентом Венгрии развитие двусторонних отношений
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Венгрии Каталин Новак предметно обсудили вопросы развития двусторонних отношений, передает УНН.
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«Во время встречи с Президентом Венгрии Каталин Новак мы предметно обсудили вопросы развития двусторонних отношений. Спасибо за визит в Украину, за участие в третьем саммите международной Крымской платформы. И за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Для нас это очень важно», - написал Зеленский.
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Президент Венгрии прибыла в Закарпатье накануне саммита Крымской платформы.