Зеленський обговорив з президенткою Угорщини розвиток двосторонніх відносин

Цитата

«Під час зустрічі з Президенткою Угорщини Каталін Новак ми предметно обговорили питання розвитку двосторонніх відносин. Дякую за візит до України, за участь у третьому саміті міжнародної Кримської платформи. І за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Для нас це дуже важливо», - написав Зеленський.

Доповнення

Президентка Угорщини прибула на Закарпаття напередодні саміту Кримської платформи.