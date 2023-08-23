Зеленський обговорив з президенткою Угорщини розвиток двосторонніх відносин
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Угорщини Каталін Новак предметно обговорили питання розвитку двосторонніх відносин, передає УНН.
Цитата
«Під час зустрічі з Президенткою Угорщини Каталін Новак ми предметно обговорили питання розвитку двосторонніх відносин. Дякую за візит до України, за участь у третьому саміті міжнародної Кримської платформи. І за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Для нас це дуже важливо», - написав Зеленський.
Доповнення
Президентка Угорщини прибула на Закарпаття напередодні саміту Кримської платформи.