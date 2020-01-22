Зеленский обсудил с Федеральным президентом Швейцарии инвестирования в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой и обсудил вопросы увеличения инвестиций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Глава Украинского государства поздравил Симонетту Зоммаругу с избранием на должность Федерального президента. Владимир Зеленский подчеркнул, что Швейцария была и остается важным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины", - сказано в сообщении.
Стороны обсудили прогресс в продвижении к миру на востоке Украины, в частности возвращение удерживаемых лиц, кораблей и уменьшение обстрелов на Донбассе. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.
Президент Украины выразил благодарность за поддержку в реализации реформ в нашем государстве в рамках программ технической помощи, оказываемой Швейцарией. Также речь шла о вопросах реабилитации украинских военных, повышение энергоэффективности и увеличение инвестиций. Президент Украины рассказал о новых программах для инвесторов.
"Мы готовим программу Investment nanny. Если инвестор принесет в Украину 100 миллионов долларов и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно. Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие 2 года в приватизации в Украине 100 миллионов и более, мы освобождаем от НДС", - рассказал Владимир Зеленский.
Президент Швейцарии отметила, что по приглашению Владимира Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о проектах, касающихся Украины.
Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.