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Зеленский обсудил ряд важных тем с Шольцем: детали

Киев • УНН

 • 158857 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом глава украинского государства написал в Twitter, пишет УНН.

Зеленский обсудил ряд важных тем с Шольцем: детали

Цитата

"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Мы отметили, что всех людей, которые совершили военные преступления, должны найти и наказать. Мы также обсудили антироссийские санкции, оборону и финансовую поддержку Украины", — сообщил президент.

Ранее 

Накануне Шольц заявил, что президенту россии владимиру путину свойственно имперское мышление, "известное нам из 19-го, 18-го, 17-го и других веков".

Он также вновь призвал путина немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины.

"Ты разрушаешь будущее своей собственной страны", — обратился Шольц на ты к российскому президенту, выступая на предвыборном митинге социал-демократической партии в Любеке. Канцлер в очередной раз подчеркнул, что западные санкции "уже сильно влияют на экономическое развитие россии", и заверил кремль в том, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением.

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