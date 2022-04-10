Зеленський обговорив низку важливих тем із Шольцем: деталі

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"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцем. Ми наголосили, що всіх осіб, які здійснили воєнні злочини, мають знайти та покарати. Ми також обговорили антиросійські санкції, оборону та фінансову підтримку України", — повідомив президент.

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Напередодні Шольц заявив, що президенту росії володимиру путіну властиве імперське мислення, "відоме нам з 19-го, 18-го, 17-го та інших століть".

Він також знову закликав путіна негайно припинити вогонь та вивести війська з України.

"Ти руйнуєш майбутнє своєї власної країни", — звернувся Шольц на ти до російського президента, виступаючи на передвиборчому мітингу Соціал-демократичної партії у Любеку. Канцлер вкотре наголосив, що західні санкції "вже сильно впливають на економічний розвиток росії", і запевнив кремль у тому, що Берлін і надалі постачатиме в Україну оборонне озброєння.