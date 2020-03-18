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Зеленский: никто во время карантина не будет выселять студентов из общежитий

Зеленский: никто во время карантина не будет выселять студентов из общежитий

Киев  •  УНН

 • 28598 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Вопрос по недопущению выселения студентов из общежитий на время карантина стоит на личном контроле премьер-министра Украины. Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Расскажу и о ситуации в сфере образования. Первое - никто не будет выселять студентов из общежитий. Этот вопрос на личном контроле премьер-министра Украины. Всем руководителям учреждений профессионально-технического и высшего образования указано на недопустимость принудительного выселения студентов. Дорогие студенты, если кто-то говорит вам выселяться, показывайте это видео и соответствующий документ на сайте министерства образования и науки", - сказал Президент.

Он также призвал работников сферы образования перейти на он-лайн режим.

"Всем вам рекомендуется максимально перейти на дистанционную форму работы. Средняя заработная плата за время карантина будет сохранена и выплачена вам. Со вчерашнего дня для подготовки учащихся к ВНО запущено ежедневные трансляции онлайн-уроков, с 08:00 до 09:00, а также с 18:00 до 21:00 их можно увидеть на телеканале "Рада" ... Кроме того, на следующей неделе будет запущено централизованную систему он-лайн уроков дистанционного обучения для учащихся с 5 по 11 класс", - сообщил Зеленский.

Ранее Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий на время карантина.

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