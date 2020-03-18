Зеленський: ніхто під час карантину не виселятиме студентів з гуртожитків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Питання щодо недопущення виселення студентів з гуртожитків на час карантину стоїть на особистому контролі прем'єр-міністра України. Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Розкажу і про ситуацію в сфері освіти. Перше — ніхто не виселятиме студентів з гуртожитків. Це питання на особистому контролі прем’єр-міністра України. Усім керівникам закладів професійно-технічної та вищої освіти вказано на недопустимість примусового виселення студентів. Дорогі студенти, якщо хтось каже вам виселятися, показуйте це відео і відповідний документ на сайті міністерства освіти та науки”, — сказав Президент.
Він також закликав працівників сфери освіти перейти на он-лайн режим.
“Всім вам рекомендовано максимально перейти на дистанційну форму роботи. Середня заробітна плата за час карантину буде збережена і виплачена вам. З учора для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків, з 08:00 до 09:00, також з 18:00 до 21:00 їх можна побачити на телеканалі „Рада“... Окрім цього, наступного тижня буде запущено централізовану систему он-лайн уроків дистанційного навчання для учнів з 5 по 11 класс”, — повідомив Зеленський.
Раніше Шмигаль закликав ректорів не виселяти студентів з гуртожитків на час карантину.