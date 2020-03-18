Шмигаль закликав ректорів не виселяти студентів з гуртожитків на час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ректорів та керівників навчальних закладів не виселяти студентів з гуртожитків на період карантину. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Я зараз звернуся до ректорів, керівників навчальних закладів, де введений карантин, і попрошу з розумінням і уважно ставитися до студентів, які проживають в гуртожитках — не відправляти їх додому. Багато кому з цих студентів нема куди їхати, це є студенти з окупованих територій”, — наголосив Шмигаль.
Він нагадав, що наразі зупинено все міжобласне сполучення, тому студентам краще залишатися в гуртожитках.
“Буде доручення МОН провести роботу — не виселяти студентів з гуртожитків. Навпаки сприяти, щоб студенти залишалися в гуртожитках, максимально ізолювувалися, забезпечити постачання продуктів і за потреби ліків”, — наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, у КМДА закликають керівників навчальних закладів доправити студентів додому та обмежити доступ до гуртожитків через те, що карантин студентами сприймається як додаткові канікули.