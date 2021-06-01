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Зеленский назвал альтернативу вступления в НАТО

Киев • УНН

 • 29673 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что альтернативой Альянсу является подписание аналога Будапештского меморандума для Украины. Это предполагает получение территориальной целостности и предоставление определенных гарантий безопасности еще до членства в НАТО, в частности охват всех вопросов безопасности — Донбасса, Крыма и российского газопровода “Северный поток-2”. Об этом глава государства заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает УНН.

Зеленский назвал альтернативу вступления в НАТО

Детали

Зеленский отметил, что намерен говорить о таком плане с Президентом Байденом.

“Украина может иметь план „Б“. Когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки — Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с вопросами безопасности. Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа. У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о таком плане с Президентом Байденом, потому что это уже за пределами Нормандского формата”, — отметил Зеленский.

В то же время, глава государства отметил, что в случае вступления в НАТО, Украина рассчитывает на поддержку США и Евросоюза в виде обеспечения безопасности, а не через вовлечение в конфликт на Донбассе. По его словам, Украина не намерена воевать, а вопросы защиты государства от НАТО следует решать на уровне переговоров.

В то же время, он уверяет, что конструкция НАТО теряет свою ценность, если отказывается защищать любую страну-член Альянса в случае конфликта.

“И если в НАТО часть стран хочет видеть Украину в Альянсе, а несколько стран, в хороших отношениях с Россией, — не хотят Украину в НАТО, то опять вопрос к этой конструкции — сильная и мощная ли она такая? Я считаю, что это хрупкость этой конструкции. И проведите параллель с Европейским Союзом... Великобритания вышла из ЕС. ЕС без Великобритании стал крепче? Точно нет. Это уже не „арочная“ конструкция, которая является самой прочной в мире. Это конструкция, которая сыплется”, — отметил президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме “Украина 30” выразил надежду, что уже июне Украина увидит “мощный сигнал” от Альянса. Он отмечал, что это является стратегическим курсом страны.

В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления на форуме заявил, что не рассчитывает на то, что на саммите НАТО в июне примут решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ).

14 июня состоится саммит глав государств и правительств 30 государств-членов НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе, на котором Украина не будет присутствовать.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что Украину не пригласили на саммит НАТО из-за того, что она не является страной-союзником.

Как сообщила народный депутат от “Слуги народа” и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, следующий саммит Украина-Европейский Союз состоится 12 октября 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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